زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر يضرب طاجيكستان

بكين، 23 فبراير، (اذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر منطقة قرب الحدود بين الصين وطاجيكستان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني ان زلزالا بقوة 7.2 درجة هز طاجكستان في الساعة 8:37 صباحا (4:37 بتوقيت باكو) على عمق 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان في منطقة شينجيانغ أويغور ذاتية الحكم في الصين.

ولم تتوفر أي تفاصيل عن مدى الأضرار والخسائر البشرية التي أحدثها الزلزال.