وزير الخارجية يلتقي بسفير بلغاريا الجديد

باكو، 23 فبراير، أذرتاج

سلم سفير بلغاريا الجديد في باكو روسلان ستويانوف نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 22 فبراير.

قالت الخارجية في بيان إن الوزير بايراموف هنأ السفير ستويانوف بمناسبة توظيفه في البلد متمنيا له نجاحا في عمله الدبلوماسي. واستند الوزير إلى وجود العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما فيه السياسة والاقتصاد والطاقة مشيرا إلى وجود إمكانات أمام المزيد من تطويرها.

ونوِّه إلى دور مهم يلعبه الحوار السياسي والزيارات والاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين في تطوير العلاقات بين أذربيجان وبلغاريا خاصة أشير إلى أهمية تشغيل انتركونيكتور الغاز اليوناني البلغاري بحضور الرئيس الأذربيجاني في العام الماضي تجسيدا للتعاون المثمر في مجال الطاقة. ودار الحديث في هذا السياق حول دور أذربيجان في ضمان امن طاقة أوروبا وكذلك في تنويع إمداد الطاقة إليها.

وأعرب السفير روسلان ستويانوف عن امتنانه من توظيفه سفيرا في البلد مشيرا إلى وجود جدول أعمال التعاون المفيد بين البلدين ثنائيا من جهة ومتعدد الأطراف من جهة أخرى. وذكر انه لا يدخر من جهد إلا وسيبذله من اجل المزيد من تطوير التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

وجرى في اللقاء تبادل الآراء حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك أيضا.