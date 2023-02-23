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    تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف إلى 43 ألفا و556 شخص

    ٢٣.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٤٤]
    تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف إلى 43 ألفا و556 شخص

    باكو، 23 فبراير، (اذرتاج)

    ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف في تركيا إلى 43 ألفا و556 شخص.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الداخلية التركي سليمان سويلو.

    يذكر ان 11 ولاية تركية تضررت من الزلزال (قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكليس وملاطية وألازيغ).

    في 6 فبراير ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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