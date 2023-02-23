دوري المؤتمر الأوروبي: قراباغ أغدام يحل ضيفا على جينت البلجيكي
AzerTAg.az
٢٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:١٧]
باكو، 23 فبراير، أذرتاج
يحل نادي قراباغ أغدام الأذربيجاني لكرة القدم ضيفا على جينت البلجيكي في مباراة الذهاب التي تنظم على ملعب جيلامكو أرينا منصف الليل حسب توقيت باكو بقيادة الحكم الدولي الإسكتلندي ويليام كولام.
ويتوقع أن يتأهل بطل أذربيجان إلى مرحلة ثمن النهائي بحالتي التعادل او الفوز بسبب تغلبه على خصمه في المباراة الأولى المنظمة في باكو بهدف دون رد قبل الأسبوع.
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