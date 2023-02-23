الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

باكو، 23 فبراير، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت على مدار اليوم مع 134 حالة حريق و 4 حالات حرجة وحالة حادث مروري تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الطوارئ 7 أشخاص وبينهم شخص احتجز داخل وسيلة نقل مشوهة جراء اصطدام سيارة خفيفة من طراز مرسيديس بشاحنة كاماز في أراضي قرية قولار بمحافظة بالاكن.

تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.