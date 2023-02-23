الخارجية: أرمينيا غير مهتمة بضمان النزاهة في طريق لاتشين

باكو، 23 فبراير، أذرتاج

إن اقتراح أذربيجان بشأن إنشاء نقاط تفتيش حدودية بغية الحيلولة دون استغلال طريق لاتشين لكل من أغراض نهب وسلب ثروات أذربيجان الطبيعية ومناوبة القوات المسلحة الأرمينية غير القانونية ونقل الألغام والذخائر الحربية ودخول مواطنين للبلدان الثالثة إلى أراضي أذربيجان بشكل غير شرعي يوصف من قبل أرمينيا بتطبيق القوة وهذا يدل مرة أخرى على أن أرمينيا غير مهتمة بضمان النزاهة في طريق لاتشين.

أفادت وكالة أذرتاج أن ذلك جاء في تعليق وزارة الخارجية الأذربيجانية على بيانين أصدرهما وزير الخارجية الأرميني ارارات ميرزويان ووزير الشؤون الأوروبية والخارجية اللكسمبورجي جان أسيلبورن.

وقالت الخارجية في شرحها إن امتناع أرمينيا من مقترح انشاء نقاط تفتيش حدودية ستنهي حالات سوء الاستغلال لطريق لاتشين المخصص لمجرد الأغراض الإنسانية يشير للمرة الأخرى إلى أن النوايا الحقيقية لأرمينيا هي مواصلة الاستفادة من الطريق للأغراض غير الشرعية المناهضة للبيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر عام 2020م وذلك من خلال تكرار ادعاءاتها بأن الاعتصام المدني المنظم كأنه يشكل "حصارا" ويسبب بـ"الوضع الإنساني المتدهور". هذا يثبت مرة أخرى أن الادعاء بأن الاعتصام المدني المنظم على طريق لاتشين يسبب بـ"الأوضاع الإنسانية" لا أساس له من الصحة على الإطلاق على ارض الواقع ويثبت أن أرمينيا تستغل هذه الادعاء لأغراضها السياسية فقط.