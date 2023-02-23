الخارجية: الموقف المتحيز لوزير خارجية لكسمبورغ بدون معرفة المنطقة غير مبرر

باكو، 23 فبراير، أذرتاج

أعلنت أذربيجان عن استعدادها للحوار مع ممثلين يستحق لهم تمثيل السكان الأرمن، كما كان سابقا، وليس مع أشخاص يقدمون أنفسهم كممثلين عن السكان الأرمن وهم وافدون إلى منطقة قراباغ من الخارج. يجب على أرمينيا ألا تتدخل في الشؤون الداخلية لأذربيجان وأن تتخلى عن مزاعمها الإقليمية بموجب معايير القانون الدولي ومبادئه وكذلك احكام اتفاقي براغ وسوتشي التي تنص على ان أرمينيا وأذربيجان تعترفان بشكل متبادل بسلامة أراضيهما وسيادتهما.

أفادت وكالة أذرتاج أن ذلك جاء في تعليق وزارة الخارجية الأذربيجانية على بيانين أصدرهما وزير الخارجية الأرميني ارارات ميرزويان ووزير الشؤون الأوروبية والخارجية اللكسمبورجي جان أسيلبورن.

وجاء فيه أن الموقف المتحيز الذي اتخذه وزير خارجية لوكسمبورغ، بدون معرفة الأوضاع السائدة على المنطقة، وبشكل مناوئ لمبادئ القانون الدولي، لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وقالت الخارجية في البيان: يبدو أن لوكسمبورغ لم تتخل حتى الآن عن تجربة الاستفادة من المزاعم الأرمنية الناتجة عن الدعاية المزيفة. ونعلن مرة أخرى أن مثل هذه البيانات المستفزة والمتحيزة لن تمنع من تطور المنطقة المستقبلي وترقيتها على أساس الاحترام بمبادئ القانون الدولي.