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    سياسة


    الكويت تستضيف الاجتماع الثالث للجنة الحكومية المشتركة في الأشهر القادمة

    ٢٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٥‎]
    الكويت تستضيف الاجتماع الثالث للجنة الحكومية المشتركة في الأشهر القادمة

    باكو، 23 فبراير (أذرتاج)

    قال السفير الكويتي في أذربيجان عبد الله محمد الموعد ان اللجنة الحكومية الكويتية الأذربيجانية المشتركة ستجتمع في دولة الكويت في الأشهر القادمة اجتماعها الثالث.

    في حديثه عن اعمال اللجنة العليا المشتركة بين الدولتين برئاسة وزيري الخارجية للبلدين، قال السفير انها تترجم التعاون الفعلي بين الجهات والمؤسسات المختلفة المتعددة ضمن هذه اللجنة منها الاستثمارية والاقتصادية والثقافية والتعليم والقطاع الخاص وغيرها من الجهات الأخرى التي تندرج تحت اللجنة العليا المشتركة.

    في حديثه عن العلاقات في مجال السياحة، قال السفير ان هناك تطورا ملحوظا حيث ازداد عدد السياح الكويتيين خلال عام 2022 الى ما يقارب 22 ألف قدموا الى أذربيجان.

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