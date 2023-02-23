السفير البريطاني: لأذربيجان دور خاص في مبادرة مشروع الممر الأوسط

باكو، 23 فبراير (أذرتاج)

قال السفير البريطاني فيرغوس اولد ان الوزير البريطاني في شئون أوروبا وأمريكا الشمالية ليو دوكيرتي والسفير البريطاني التقيا مع وزير التنمية الرقمية والنقل الاذربيجاني رشاد نبييف.

قال فيرغوس اولد ان أذربيجان لها دور خاص في مبادرة مشروع الممر الأوسط. أضاف السفير ان الطرفين ناقشا المسائل المهمة المختلفة المتعلقة بالمنطقة وكذلك أوروبا.