سفير المكسيك يزور كوبيا

باكو، 23 فبراير (أذرتاج) زار سفيرة المكسيك ماريا فيكتوريا روميرو كاباليرو مقر وكالة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا). أفادت أذرتاج ان اللقاء الذي جمع السفير مع رئيس مجلس إدارة الوكالة اورخان محمدوف، شهد مناقشة المبادرات المشتركة المتعلقة بتطوير العلاقات التجارية الثنائية والتعاون بين رجال اعمال كلا البلدين وكذلك تبادل الخبرات في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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