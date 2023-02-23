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    اقتصاد


    وزير الاقتصاد يشارك في المنتدى الأول الاوزبكي والأذربيجاني

    ٢٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٠٦]
    وزير الاقتصاد يشارك في المنتدى الأول الاوزبكي والأذربيجاني

    باكو، 23 فبراير (أذرتاج)

    سينعقد في طشقند المنتدى الأول بين الإقليم الأوزبكية والاذربيجانية في 24 فبراير، بحضور وزير الاقتصاد ميكائل جباروف ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة الاوزبكي لزيز كودراتوف.

    أفادت وكالة أذرتاج انه سينعقد على هامش الحدث الاجتماع الثالث لمجلس الاعمال الاوزبكستاني الاذربيجاني وكذلك لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال.

    سينظم المنتدى بدعم من وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكية ووزارة الاقتصاد الأذربيجانية وغرفة التجارة والصناعة الأوزبكية والوكالة الأذربيجانية لترويج التصدير والاستثمار (اذبرومو).

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