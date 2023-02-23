أمير قطر: حريصون على توسيع العلاقات الاقتصادية التجارية مع البلد الشقيق أذربيجان

باكو، 23 فبراير (أذرتاج)

تسلم امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أوراق اعتماد السفير الاذربيجاني الجديد لدى الدولة ماهر علييف في مراسم استقبال رسمية لدى وصوله الديوان الاميري.

أفادت أذرتاج نقلا عن السفارة ان السفير نقل خلال اللقاء، تحيات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وأطيب امنياته الى أمير دولة قطر.

بدوره، رحب الأمير بالسفير الاذربيجاني، متمنيا له التوفيق في مهامه. وطلب منه نقل تحياته الى الرئيس إلهام علييف. قال أمير دولة قطر ان أذربيجان بلد شقيق له معربا عن حرصهم على توسيع العلاقات خاصة في المجالات الاقتصادية التجارية بين البلدين.

من جانبه قال السفير ماهر علييف ان الزيارات المتبادلة تعطي اسهاما مهما في تعميق العلاقات الثنائية مشيرا الى وجود التعاون المثمر بين البلدين في اطار المنظمات الدولية.