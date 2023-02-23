أذربيجان لا تتدخل في تموين المنطقة (الأذربيجانية) التي يسكنها الأرمن

باكو، 23 فبراير، أذرتاج

قال نائب وزير الخارجية الأذربيجاني ايلنور محمدوف في مؤتمر صحفي عقده في 23 فبراير اليوم إن أرمينيا قدمت الالتماس الثاني في محكمة العدل الدولية. حيث انها تتهم حكومة أذربيجان بانتهاك حقوق السكان الأرمن (من مواطني أذربيجان) في منطقة قراباغ الأذربيجانية من خلال "عدم تلبية" احتياجاتهم وبالتحديد من خلال "تعمدها للتدخل" في تموين تلك الأراضي بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية وخط الانترنت بالألياف الضوئية.

وأوضح نائب وزير الخارجية أن أرمينيا تقدم مثل هذه الادعاءات بشكل منتظم منذ شهر مارس عام 2021م أمام المحكمة، مفيدا أن أذربيجان هي الأخرى قد أبدت موقفها من هذه القضية وكان موقف أذربيجان عبارة عن أن تموين تلك الأراضي بالغاز الطبيعي خلال فترة الاحتلال المستمر 30 سنة وحتى الحين يجري من قبل أرمينيا قبل كل شيء. وفي الوقت ذاته قدمت أذربيجان إلى المحكمة الأدلة والحجج حول إعلانها عن استعدادها للقيام بأعمال قد تقع على عاتقها وللتعاون في مجال ترميم خط أنبوب الغاز الذي يمر من خلال أراضيها في حال رغبة أرمينيا. ودعمت محكمة العدل الدولية موقف أذربيجان بشأن التماس أرمينيا المذكورة. وذهبت المحكمة بهذا الصدد الى أن أذربيجان لا تتدخل على الإطلاق في تموين تلك المنطقة في تموين الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية وخدمات الإنترنت وهذا (ادعاء) لا أساس من الصحة. وبذلك رفضت المحكمة اثنين من اصل 3 التماسات قدمتها أرمينيا.