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    لاعبو الجمباز الفني من 46 دولة يشاركون في مباريات كأس العالم بباكو

    ٢٣.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٠٥‎]
    لاعبو الجمباز الفني من 46 دولة يشاركون في مباريات كأس العالم بباكو

    باكو، 23 فبراير، (أذرتاج)

    ستستضيف باكو مباريات كأس العالم في الجمباز الفني في الفترة ما بين 21-23 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أن الرياضيين من 46 دولة سيتنافسون في برنامج الحركات الفردية والجماعية بحسب قائمة التسجيل في مسابقة الجمباز الدولية الثالثة التي ستستضيفها أذربيجان خلال العام الجاري.

    في المباريات التي ستستمر ثلاثة أيام، سيتنافس لاعبو الجمباز في أجهزة فردية وأنواع مختلفة.

    وفقا للتقاليد، سيتم تكريم اللاعبين والفرق الحاصلين على اعلى نقاط بكأس AGF Trophy

    يذكر أن هذه ستكون البطولة العاشرة لكأس العالم في الجمباز الفني التي تستضيفها أذربيجان. احتضنت باكو بطولة العالم من هذا النوع خلال عامي 2005 و2019.

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