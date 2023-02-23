زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب هطاي بتركيا
AzerTAg.az
٢٣.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٣٠]
باكو، 23 فبراير (أذرتاج)
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر هطاي (باليكلي ده ره بتركيا.
أفادت أذرتاج نقلا عن مركز قنديللي لرصد الزلازل ان الزلزال وقع في الساعة 18:53 بتوقيت تركيا في عمق الزلزال كان 8.1 كم.
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