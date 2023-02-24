البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 24 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0088
أورو EUR 1 1.8165
دولار أسترالي AUD 1 1.1712
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3293
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0941
كرون دنماركي DKK 1 0.2439
لاري جورجي GEL 1 0.6449
روبي هندي INR 1 0.0206
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2171
دولار كندا CAD 1 1.2611
دينار الكويت KWD 1 5.5484
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3839
بيسو المكسيك MXN 1 0.0927
جنيه مصري EGP 1 0.0556
لاي مولدوفا MDL 1 0.0909
كرون النرويج NOK 1 0.1654
زلوتي بولندا PLN 1 0.3817
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0196
روبل روسي RUB 1 0.0229
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2626
دولار سنغافورة SGD 1 1.2722
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656
دولار تايوان TWD 1 0.056
ليرة تركيا TRY 1 0.0901
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0611
كرون التشيك CZK 1 0.0766
يوان الصين CNY 1 0.2477
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0454
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4798
كرون السويد SEK 1 0.1627
فرنك سويسرا CHF 1 1.8388
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1313
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.268
بيسو تشيلي CLP 100 0.2155
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112
ريال إيران IRR 100 0.004
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك