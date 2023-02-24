البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 24 فبراير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 فبراير شباط اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0088

أورو EUR 1 1.8165

دولار أسترالي AUD 1 1.1712

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3293

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0941

كرون دنماركي DKK 1 0.2439

لاري جورجي GEL 1 0.6449

روبي هندي INR 1 0.0206

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2171

دولار كندا CAD 1 1.2611

دينار الكويت KWD 1 5.5484

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3839

بيسو المكسيك MXN 1 0.0927

جنيه مصري EGP 1 0.0556

لاي مولدوفا MDL 1 0.0909

كرون النرويج NOK 1 0.1654

زلوتي بولندا PLN 1 0.3817

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0196

روبل روسي RUB 1 0.0229

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2626

دولار سنغافورة SGD 1 1.2722

ريال السعودية SAR 1 0.4533

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656

دولار تايوان TWD 1 0.056

ليرة تركيا TRY 1 0.0901

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0611

كرون التشيك CZK 1 0.0766

يوان الصين CNY 1 0.2477

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0454

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4798

كرون السويد SEK 1 0.1627

فرنك سويسرا CHF 1 1.8388

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1313

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.268

بيسو تشيلي CLP 100 0.2155

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

ريال إيران IRR 100 0.004