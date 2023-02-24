أذربيجان: تطعيم 178 جرعة من لقاح كورونا في 23 فبراير

باكو، 24 فبراير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 178 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 23 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 48 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و38 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 79 شخصا الجرعة الثالثة و13 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و947 الف و936 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و403 ألف و881 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و878 ألف و661 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و399 ألف و833 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و561 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.