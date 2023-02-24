  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    سماكة الثلوج 18 سم مع 14 درجة مئوية تحت الصفر في قوبا

    ٢٤.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٤٠]
    سماكة الثلوج 18 سم مع 14 درجة مئوية تحت الصفر في قوبا

    قوبا، 24 فبراير، (أذرتاج)

    تساقط معظم الثلوج في مركز محافظة قوبا للمناطق الشمالية الأذربيجانية.

    أفادت وكالة اذرتاج أن الأرصاد الجوية سجلت 14 درجة مئوية تحت الصفر في قرية قيريز لمحافظة قوبا.

    وتبلغ سماكة الثلوج 10 سم في بلدة آلتي أغاج لمحافظة خيزي و18 سم في مركز محافظة قوبا و12 سم في قريتي خالتان وخيناليق و15 سم في قرية لازا لمحافظة قوصار و8 سم في مركز محافظة قوصار.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]
    قرية قاراجالي لمحافظة جبرائل المحررة من الاحتلال (صور)
    ٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٠٨]
    قرية عبدال لمحافظة أغدام المحررة من الاحتلال (صور)
    ٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٢]
    عقد مؤتمر "حيدر علييف وبناء المجتمع المدني" في نخجوان
    ٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٤]
    توسيع العلاقات بين المدينتين التاريخيتين شوشا وفيليكو ترنوفو