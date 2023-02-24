سماكة الثلوج 18 سم مع 14 درجة مئوية تحت الصفر في قوبا
AzerTAg.az
٢٤.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٤٠]
قوبا، 24 فبراير، (أذرتاج)
تساقط معظم الثلوج في مركز محافظة قوبا للمناطق الشمالية الأذربيجانية.
أفادت وكالة اذرتاج أن الأرصاد الجوية سجلت 14 درجة مئوية تحت الصفر في قرية قيريز لمحافظة قوبا.
وتبلغ سماكة الثلوج 10 سم في بلدة آلتي أغاج لمحافظة خيزي و18 سم في مركز محافظة قوبا و12 سم في قريتي خالتان وخيناليق و15 سم في قرية لازا لمحافظة قوصار و8 سم في مركز محافظة قوصار.
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