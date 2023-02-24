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    الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تولي أهمية كبيرة لعلاقات الصداقة والتعاون مع الكويت

    ٢٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:١٧]
    الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تولي أهمية كبيرة لعلاقات الصداقة والتعاون مع الكويت

    باكو، 24 فبراير، (أذرتاج)

    تولي أذربيجان أهمية كبيرة لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة على التضامن الإسلامي القوي مع الكويت.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذا جاء في برقية بعث بها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

    أكد رئيس الدولة ثقته في أن يستمر بذل جهود مشتركة لتعزيز العلاقات الأذربيجانية الكويتية والاستفادة الكاملة من إمكانات التعاون متبادل المنفعة على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.

    وتمنى رئيس جمهورية أذربيجان لأمير دولة الكويت موفور الصحة والسعادة والنجاح في عمله والسلام والازدهار لشعب الكويت الصديق.

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