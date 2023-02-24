لاعب الكاراتيه الأذربيجاني يحصل على فضية البطولة الدولية في الإمارات

باكو، 24 فبراير، (أذرتاج)

فاز نجات كريملي (75 كلغ) بالميدالية الفضية في بطولة دوري شباب الكاراتيه (Karate1 Youth League) المقامة في الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 23-26 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج أن لاعب الكاراتيه الاذربيجاني فاز على منافسيه (تحت 21 عاما) من هونج كونج واسكتلندا وأوكرانيا وخسر أمام خصمه المصري في المرحلة النهائية.

يتنافس الأطفال تحت 14 عاما والمراهقون تحت 14-15 عاما والشباب تحت 16-18 و21 عاما في هذه المسابقة - إحدى البطولات المرموقة للاتحاد العالمي للكاراتيه. يشارك في المسابقة المرموقة 1169 رياضي من 67 دولة.

أذربيجان متمثلة في البطولة بناد ومنتخب اذربيجاني مكون من 27 عضوا.