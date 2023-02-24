بحث فرص استثمارية بين أذربيجان وأوزبكستان

باكو، 24 فبراير (أذرتاج) نوقشت زيادة فرص استثمارية متبادلة بين أذربيجان وأوزبكستان. أفادت وكالة أذرتاج ان هذا قاله وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف. أضاف الوزير الاذربيجاني انه ناقش في لقائه مع وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الاوزبكي لزيز كودراتوف الاعمال المنفذة من قبل اللجنة الحكومية المشتركة في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي وإمكانية زيادة الاستثمار المتبادل.

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