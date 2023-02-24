أذربيجان: 28 إصابة بكورونا في 24 فبراير

باكو، 24 فبراير، (اذرتاج)

سجلت 28 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و26 حالة تعافي و3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 24 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و477 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و209 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و114 مريض منهم ويستمر علاج 154 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1205 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و519 ألف و926 فحص.