أذربيجان: تطعيم 396 جرعة من لقاح كورونا في 24 فبراير

باكو، 24 فبراير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 396 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 24 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 111 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و123 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 144 شخص الجرعة الثالثة و18 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و948 الف و332 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و403 ألف و992 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و878 ألف و784 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و399 ألف و977 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و579 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.