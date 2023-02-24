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    اقتصاد


    إنشاء صندوق الاستثمار الاذربيجاني الاوزبكي

    ٢٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٣٨]

    باكو، 24 فبراير (أذرتاج)

    ناقش وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف، أثناء زيارته أوزبكستان، مع وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الاوزبكي لزيز كودراتوف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. أشاد الطرفان بالأعمال المقامة في مجال تعزيز العلاقات خلال فترة قصيرة.

    قيل انه تتخذ خطوات مهمة في مجال تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها في اجتماع اللجنة الحكومية الأذربيجانية الأوزبكية المشتركة في أغسطس العام الماضي. اشير الى زيادة ملحوظة لحجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي والى وجود إمكانيات كبيرة لتوسيع التعاون التجاري. كما اشير الى الأهمية الخاصة لتوسيع الشراكة في مجال الاستثمار المتبادل مع أوزبكستان.

    وأشير الى أهمية الاتفاقية، المقرر توقيعها بين الحكومتين الأذربيجانية والاوزبكية في إطار المنتدى الاذربيجاني الاوزبكي الاقليمي الاول، بشأن انشاء صندوق استثمار اذربيجاني اوزبكي مشترك. تخدم المسائل المندرجة في الوثيقة تبادل الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي.

    تم التأكيد على وجود الإمكانيات الواسعة للشراكة في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة واجتذاب شركات اوزبكية الى منطقة "وادي أراز" الاقتصادية ومجمع اغدام الصناعي ومنطقة آلات الاقتصادية الحرة والاقتصاد الرقمي وغيرها.

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