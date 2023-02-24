لقاء عبر الاتصال المرئي بين خبراء التغذية لأذربيجان والمغرب

باكو، 24 فبراير (أذرتاج)

انعقد لقاء عبر الاتصال المرئي بين وكالة الامن الغذائي الأذربيجانية والمكتب الوطني المغربي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

أفادت وكالة أذرتاج تقلا عن الوكالة الأذربيجانية للأمن الغذائي ان الطرفين قدما عروضا عن نشاط الهيئتين. في الوقت ذاته، تم تبادل الآراء حول احكام مشروع اتفاقية "التعاون في مجال الامن الغذائي بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة المملكة المغربية".

كما نوقشت نشاط المختبرات الغذائية وتم التوصل الى اتفاق حول عقد لقاء مع المعهد الاذربيجاني للامن الغذائي.