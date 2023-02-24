وزير الخارجية: أذربيجان مستعدة لدمج مواطنيها من الأرمن في قره باغ

باكو، 24 فبراير (أذرتاج)

أعلنت أذربيجان مرارا استعدادها لدمج مواطنيها من الأصول الارمينية القاطنة في قره باغ في المستويات السياسية والاقتصادية، ذلك في إطار أجندة السلام. لكن الأشخاص الواردين من الخارج والماريونيت في ايادي الاخرين مثل فاردانيان لا يمكن ان يكونوا الجانب المقابل لنا.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في حديثه مع الصحفيين بمناسبة الذكرى الـ31 لمأساة خوجالي.

قال الوزير ان الأطراف الواقفة وراء هذا المخطط (أي فاردانيا) أدركت في نهاية المطاف أنه فاشل.

فيما يتعلق بمسألة إعادة الدمج فأعلن مرارا ضرورة تنفيذ هذه العملية بناء على قواعد القانون الدولي، حسبما قال الوزير.