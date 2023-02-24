طرق مغطاة بالثلوج في زنكزور الشرقية (صور)
AzerTAg.az
٢٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٣٤]
باكو، 24 فبراير (أذرتاج)
اكتست زنكزور الشرقية بحلتها البيضاء الجميلة نتيجة تساقط الثلوج بكثافة.
تقدم أذرتاج صورا من الطرق البرية المغطاة بالثلوج في محافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني.
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