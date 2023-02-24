طرق مغطاة بالثلوج في زنكزور الشرقية (صور)

باكو، 24 فبراير (أذرتاج) اكتست زنكزور الشرقية بحلتها البيضاء الجميلة نتيجة تساقط الثلوج بكثافة. تقدم أذرتاج صورا من الطرق البرية المغطاة بالثلوج في محافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني.

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