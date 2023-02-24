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    طرق مغطاة بالثلوج في زنكزور الشرقية (صور)

    ٢٤.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٣٤]

    باكو، 24 فبراير (أذرتاج)

    اكتست زنكزور الشرقية بحلتها البيضاء الجميلة نتيجة تساقط الثلوج بكثافة.

    تقدم أذرتاج صورا من الطرق البرية المغطاة بالثلوج في محافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني.

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