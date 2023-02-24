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    اقتصاد


    مناقشة فرص التعاون في قطاع الكيماويات الزراعية بين أذربيجان والهند

    ٢٤.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٤٨]
    مناقشة فرص التعاون في قطاع الكيماويات الزراعية بين أذربيجان والهند

    باكو، 24 فبراير، (أذرتاج)

    نظمت سفارة الهند في باكو منتدى الأعمال الأذربيجاني الهندي مع "Chemexcil" (مجلس ترويج تصدير الكيماويات الأساسية ومستحضرات التجميل والدهانات).

    أفادت وكالة أذرتاج أن الغرض من منتدى العمل هو الجمع بين المستوردين والمصدرين من كلا الجانبين واستكشاف إمكانيات التعاون الثنائي في قطاع الكيماويات الزراعية بين الهند وأذربيجان.

    تمت المناقشات في المنتدى حول "البحث عن فرص التجارة في قطاع الكيماويات الزراعية (مبيدات الآفات) والدهانات والأصباغ والمواد الكيميائية غير العضوية".

    يذكر أن "Chemexcil" هو مجلس لترويج الصادرات المنشأة في عام 1963 من قبل وزارة التجارة والصناعة في حكومة الهند لتشجيع تصدير المواد الكيميائية المختلفة إلى مختلف البلدان.

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