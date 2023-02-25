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    سياسة


    مناقشة تطوير علاقات التعاون بين أذربيجان ومولدوفا

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٣٧]
    مناقشة تطوير علاقات التعاون بين أذربيجان ومولدوفا

    كيشيناو، 25 فبراير، )أذرتاج(

    التقى سفير أذربيجان في مولدوفا قدسي عثمانوف مع رئيس الوزراء المولدوفي الجديد دورين ريشان.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة أن قدسي عثمانوف نقل تهاني رئيس وزراء أذربيجان علي اسدوف بمناسبة تعيينه رئيسا لوزراء مولدوفا.

    في الاجتماع، تم التأكيد أن هناك إمكانات كبيرة لتوسيع العلاقات الثنائية الودية والتعاون بين البلدين والزيارات المخططة المتبادلة لرؤساء الهيئات الحكومية المختلفة في هذا العام. كما تم التطرق الى اهمية تطوير العلاقات في مجالي الزراعة والطاقة.

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