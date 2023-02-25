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    زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر يضرب كامتشاتكا بروسيا

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٤٥‎]

    باكو، 25 فبراير (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

    أفادت أذرتاج نقلا عن فرع كامتشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية لدى الاكاديمية الروسية للعلوم أن الزلزال وقع في عمق يبلغ 65 كم وعلى بعد 170 كم من مدينة بيتروبافلوفسكا كامتشاتكا.

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