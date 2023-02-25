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    سياسة


    اتصال هاتفي بين جيهون بايراموف ومولود تشاوش اوغلو

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٥‎٠]
    اتصال هاتفي بين جيهون بايراموف ومولود تشاوش اوغلو

    باكو، 25 فبراير (أذرتاج)

    جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو في 24 فبراير.

    أفادت أذرتاج ان الطرفين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية الاعمال المقامة في إزالة عواقب الزلزال المدمر وكذلك المسائل التحضيرية لاجتماع قمة منظمة الدول التركية المزمع انعقاده قريبا.

    أجرى الوزيران تبادل الآراء حول الوضع الناشئ في المنطقة والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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