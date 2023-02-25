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    الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة العقوبات العاشرة على روسيا

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [١٣:٣١]
    الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة العقوبات العاشرة على روسيا

    باكو، 25 فبراير (أذرتاج)

    وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا.

    وقالت السويد التي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي، في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من الجمعة، إن " الاتحاد الأوروبي وافق اليوم على الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا، وذلك بمناسبة مرور عام على حربها ضد أوكرانيا".

    أفادت وكالة الأناضول نقلا عن المصدر نفسه ان للعقوبات قيودًا إضافية على الدول والكيانات التي تقدم طائرات بدون طيار لروسيا.

    وأشار الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل دعم أوكرانيا "مهما طال الوقت".

    ولم يتم على الفور نشر كافة تفاصيل العقوبات.

    وجاء في البيان أن الحزمة الجديدة فرضت قيودًا أكثر صرامة على الصادرات على المنتجات ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا.

    ويشمل الإجراء تدابير تقييدية ضد الأفراد والمنظمات التي تدعم الحرب وتنشر الدعاية أو تقدم طائرات مسيرة لأغراض عسكرية إلى روسيا.

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