رئيس أذربيجان يصل الى تركيا في زيارة عمل
AzerTAg.az
٢٥.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٠٠]
باكو، 25 فبراير (أذرتاج)
وصل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في زيارة عمل الى تركيا في 25 فبراير.
أفادت أذرتاج ان حرس الشرف قد اصطف في مطار اتاترك الجوي المزين بأعلام كلا البلدين في إسطنبول تقديرا لمقدم الرئيس الاذربيجاني.
وكان في استقباله على ارض المطار وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو وكبار المسئولين الآخرين.
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