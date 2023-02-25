  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    رئيس أذربيجان يصل الى تركيا في زيارة عمل

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٠٠]

    باكو، 25 فبراير (أذرتاج)

    وصل الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في زيارة عمل الى تركيا في 25 فبراير.

    أفادت أذرتاج ان حرس الشرف قد اصطف في مطار اتاترك الجوي المزين بأعلام كلا البلدين في إسطنبول تقديرا لمقدم الرئيس الاذربيجاني.

    وكان في استقباله على ارض المطار وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو وكبار المسئولين الآخرين.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٨]
    اختتام زيارة الرئيس إلهام علييف إلى تركيا
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٤١]
    الرئيس التركي يستقبل الرئيس الأذربيجاني في إسطنبول – تحديث
    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٥‎٥‎]
    الرئيس إلهام علييف التقى بالأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ميونخ
    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:٤٨]
    عقد اجتماع عام بشأن مسائل الأمن في جنوب القوقاز ضمن مؤتمر ميونيخ للأمن
    الرئيس إلهام علييف يشارك في الاجتماع
    رئيس أذربيجان يصل الى تركيا في زيارة عمل رئيس أذربيجان يصل الى تركيا في زيارة عمل رئيس أذربيجان يصل الى تركيا في زيارة عمل رئيس أذربيجان يصل الى تركيا في زيارة عمل رئيس أذربيجان يصل الى تركيا في زيارة عمل