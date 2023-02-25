زيادة حجم إنتاج الكمبيوتر ومعدات إلكترونية

باكو، 25 فبراير، (اذرتاج)

زاد انتاج الكمبيوترات والمعدات الكهربائية والبصرية والإلكترونية 12.3 مليون مانات خلال شهر يناير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن إنتاج الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية والبصرية زاد بنسبة 44.6 في المائة والمعدات الكهربائية بنسبة 30.9 في المائة مقارنة بعام 2022.

تم تسجيل زيادة إنتاج أجهزة القياس (بنسبة 72.6 في المائة) وإنتاج الأجهزة التنظيمية الكهربائية (بنسبة 62.3 في المائة) خلال شهر يناير مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق.