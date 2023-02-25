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    زلزال بقوة 5.3 درجات يهز ولاية نيغدة وسط تركيا – مرسين

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:١٦]

    باكو، 25 فبراير (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات، ظهر السبت، ولاية نيغدة وسط تركيا وقالت إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) إن الزلزال حدث الساعة 13.27 بالتوقيت المحلي، ومركزه قضاء بور في ولاية نيغدة.

    ووقع الزلزال على عمق 7 كليومترات، بحسب المعطيات الواردة على الموقع الإلكتروني لـ "آفاد".

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