البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 25 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0087
أورو EUR 1 1.8021
دولار أسترالي AUD 1 1.1585
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3313
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0933
كرون دنماركي DKK 1 0.242
لاري جورجي GEL 1 0.6463
روبي هندي INR 1 0.0205
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2554
دينار الكويت KWD 1 5.5398
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3834
بيسو المكسيك MXN 1 0.0925
جنيه مصري EGP 1 0.0555
لاي مولدوفا MDL 1 0.0906
كرون النرويج NOK 1 0.165
زلوتي بولندا PLN 1 0.3813
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195
روبل روسي RUB 1 0.0225
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2621
دولار سنغافورة SGD 1 1.2655
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1657
دولار تايوان TWD 1 0.0558
ليرة تركيا TRY 1 0.0901
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0602
كرون التشيك CZK 1 0.0762
يوان الصين CNY 1 0.2454
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0437
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4682
كرون السويد SEK 1 0.1631
فرنك سويسرا CHF 1 1.8202
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1304
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.262
بيسو تشيلي CLP 100 0.2105
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112
ريال إيران IRR 100 0.004
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