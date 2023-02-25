البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 25 فبراير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 فبراير شباط اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0087

أورو EUR 1 1.8021

دولار أسترالي AUD 1 1.1585

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3313

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0933

كرون دنماركي DKK 1 0.242

لاري جورجي GEL 1 0.6463

روبي هندي INR 1 0.0205

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2554

دينار الكويت KWD 1 5.5398

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3834

بيسو المكسيك MXN 1 0.0925

جنيه مصري EGP 1 0.0555

لاي مولدوفا MDL 1 0.0906

كرون النرويج NOK 1 0.165

زلوتي بولندا PLN 1 0.3813

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

روبل روسي RUB 1 0.0225

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2621

دولار سنغافورة SGD 1 1.2655

ريال السعودية SAR 1 0.4531

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1657

دولار تايوان TWD 1 0.0558

ليرة تركيا TRY 1 0.0901

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0602

كرون التشيك CZK 1 0.0762

يوان الصين CNY 1 0.2454

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0437

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4682

كرون السويد SEK 1 0.1631

فرنك سويسرا CHF 1 1.8202

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1304

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.262

بيسو تشيلي CLP 100 0.2105

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

ريال إيران IRR 100 0.004