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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٢]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 25 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0087

    أورو EUR 1 1.8021

    دولار أسترالي AUD 1 1.1585

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3313

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0933

    كرون دنماركي DKK 1 0.242

    لاري جورجي GEL 1 0.6463

    روبي هندي INR 1 0.0205

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2554

    دينار الكويت KWD 1 5.5398

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3834

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0925

    جنيه مصري EGP 1 0.0555

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0906

    كرون النرويج NOK 1 0.165

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3813

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

    روبل روسي RUB 1 0.0225

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2621

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2655

    ريال السعودية SAR 1 0.4531

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1657

    دولار تايوان TWD 1 0.0558

    ليرة تركيا TRY 1 0.0901

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0602

    كرون التشيك CZK 1 0.0762

    يوان الصين CNY 1 0.2454

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0437

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4682

    كرون السويد SEK 1 0.1631

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8202

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1304

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.262

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2105

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

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