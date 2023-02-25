الرئيس التركي يستقبل الرئيس الأذربيجاني في إسطنبول – تحديث

باكو، 25 فبراير، أذرتاج

جرى لقاء بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول في 25 فبراير.

قدم الرئيس إلهام علييف في اللقاء خالص مواساته وتعازيه باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني إلى الرئيس رجب طيب أردوغان والشعب التركي الشقيق لعائلات وذوي ضحايا الزلزال المدمر الواقع في البلد متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى وابلغ أن الكارثة أحزنته عميقا وزعزع الشعب الأذربيجاني.

وذكر الرئيس علييف أن أذربيجان كانت واقفة إلى جانب تركيا من اول أيام الكارثة مشيرا إلى وقوف أذربيجان وتركيا بعضهما إلى جانب بعضا في السراء والضراء دوما. ولفت إلى مواصلة أذربيجان تقديم المساعدات الإنسانية الرامية إلى إزالة عواقب الزلزال. وأعرب الرئيس علييف عن يقينه من أن تركيا الشقيقة تتجاوز في القريب المنظور نتائج الزلزال المدمر.

وعبر رجب طيب أردوغان عن الامتنان للرئيس علييف على زيارته تركيا ودعم وتضامن أذربيجان من اليوم الأول. وشدد أردوغان أيضا على أن تركيا وأذربيجان كانتا وما انفكتا واقفتين بعضهما إلى جانب بعضا.

وأشاد الرئيس التركي بالمساعدات الإنسانية التي أرسلتها أذربيجان وشكر على ذلك. ونوه رجب طيب أردوغان إلى أن فرق البحث والإنقاذ وطواقم الأطباء الوافدين من أذربيجان تواصل فعالياتها في منطقة الزلزال بشجاعة وعزم وأنهم يعملون بتضحية من اجل إنقاذ الناس المتضررين.

وطرحت في اللقاء على بساط البحث آفاق التعاون القائم بين أذربيجان وتركيا في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة والطاقة والعسكرية والعسكرية الفنية وكذلك مسائل المزيد من تعميقها.

كما تبادل رئيسا الدولتين وجهات نظر حول تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وجدول أعمال السلام.

وهنأ الرئيس إلهام علييف رجبَ طيب أردوغان مناسبة يوم ميلاده القادم.

وعبر الرئيس التركي عن الشكر على التهنئة.