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    قيمة خدمات المعلومات والاتصالات 9ر229 مليون مانات

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٢٨]
    قيمة خدمات المعلومات والاتصالات 9ر229 مليون مانات

    باكو، 25 فبراير، أذرتاج

    قالت هيئة الإحصاء في بيان إن مؤسسات المعلومات والاتصالات قدمت خلال أشهر يناير من العام الحالي خدمات بقيمة 9ر229 مليون مانات.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الهيئة أن هذا المعدل أكثر بنسبة 2ر17 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي.

    وقالت إن 1ر40 في المائة أو 239 مليون مانات من الأرباح العائدة من الخدمات تشكلت في مجال الاتصالات الخلوية.

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