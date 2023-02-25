8ر60 في المائة من ودائع الأهالي المصرفية هي بالعملة الوطنية

باكو، 25 فبراير، أذرتاج

قالت هيئة الإحصاءات في بيان إنّ مبلغ الودائع المصرفية للأهالي لأول يناير عام 2023م ارتفع بنسبة 1ر27 في المائة خلال العام ليرتفع إلى 11 مليارا و743 مليون مانات بما يعادل العملة الوطنية.

وجاء في بيان هيئة الإحصاء أنّ 2ر39 في المئة من الودائع مودعة في العملات الأجنبية و8ر60 في المائة منها بالعملة الوطنية. وأضاف أن الودائع بالعملة الوطنية ازدادت قدر 9ر30 في المائة فيما انخفضت بالعملات الأجنبية بنسبة 5ر21 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام الماضي.

وكان سعر صرف العملة الوطنية المتوسط خلال شهر يناير مقابل الدولار الأمريكي 70ر1 مانات والأورو 83ر1 مانات و100 ليرة تركية 05ر9 ماناتات و100 روبل روسي 42ر2 ماناتين.