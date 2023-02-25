الوزير بايراموف يستقبل رئيسة مندوبية الصليب الأحمر الدولي في أذربيجان

باكو، 25 فبراير (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع رئيسة مندوبية لجنة الصليب الأحمر الدولي في أذربيجان دراقانا كوزيتس في 25 فبراير.

نوقشت في اللقاء مسائل التعاون بين أذربيجان واللجنة والوضع الناشئ حول طريق لاتشين وكذلك نشاط اللجنة في مدينة خانكندي الأذربيجانية.

أشار الوزير بايراموف في اللقاء الى أهمية النشاط الذي تقوم به لجنة الصليب الأحمر الدولية في أذربيجان. وأعرب في اللقاء عن الامتنان على المساعي المبذولة لحرية حركة مرور السيارات والبضائع والمواطنين، فضلا عن لجنة الصليب الأحمر الدولية عبر طريق لاتشين. واشير الى ضرورة تسوية المسائل التي تثير احتجاجات.

وأوضح الوزير بايراموف ان أكثر من 3000 مركبة عبرت طريق لاتشين خلال الأشهر المنصرمة. هذا الدليل والأدلة

الأخرى تثبت مرة أخرى ان ادعاءات أرمينيا بـ "إغلاق" طريق لاتشين من قبل أذربيجان وفرض "الحصار" على سكانها الأرمن ونشوء "الوضع الإنساني المتوتر"، لا أساس لها من الصحة. في الوقت ذاته، استذكر ان أذربيجان كانت قد أعلنت في ديسمبر عام 2022 عن استعدادها لتقديم مساعدات الى السكان الأرمن المحليين بشكل مباشر او عن طريق لجنة الصليب الأحمر الدولية ان اقتض الامر.

كما أجرى الطرفان تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.