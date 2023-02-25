أذربيجان تستضيف مؤتمرا بحضور رؤساء جمارك بلدان الممر الأوسط

باكو، 25 فبراير (أذرتاج)

يتوقع انعقاد مؤتمر بحضور رؤساء هيئات الجمارك في البلدان الواقعة على الممر الأوسط في أذربيجان.

أفادت أذرتاج نقلا عن إسماعيل حسينوف نائب رئيس هيأة الجمارك الأذربيجانية قوله ان المؤتمر سيكرس لموضوع "منصة الإدارة الرقمية وتقديم المبادرات الاقتصادية الجديدة". أوضح حسينوف ان المؤتمر سيناقش مسائل تسهيل إجراءات الترانزيت عبر الممر الأوسط ومسائل توحيد القواعد وغيرها من الخطوات.

قال ان البلدان المشاركة في الممر الأوسط تهدف الى نقل البضائع بالترانزيت دون انقطاع عبر الممر من خلال الاستفادة من المنصة الالكترونية لخدمات الجمارك، وبتطبيق المفهوم الموحد والوثيقة الموحدة.