1ر97 في المائة من القروض قدمت من قبل البنوك

باكو، 25 فبراير، أذرتاج

قال البنك المركزي إن محفظة القروض للبنوك وسائر منظمات الائتمان في البلد إلى أول يناير عام 2023م بلغت 20 مليارا و 184 مليون مانات بما يعادل العملة الوطنية وذلك أن حجمها ازداد بنسبة 9ر17 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقالت هيئة الإحصاءات في بيان إن 16 مليارا و 575 مليون مانات او 1ر82 في المائة من إجمالي محفظة القروض كانت من حصة القروض طويل الأجل. وقدمت 1ر97 في المائة من القروض من جانب البنوك و9ر2 في المائة منها من قبل منظمات القروض غير المصرفية واتحادات القروض.

وكان مبلغ القروض المتعثرة 7ر593 مليون مانات وذلك يساوي 9ر2 في المائة من محفظة القروض العامة.