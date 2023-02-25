مجموعة طريق الحرير للجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي تجتمع في فيينا

باكو، 25 فبراير (أذرتاج)

انعقد الاجتماع التاسع لمجموعة طريق الحرير للجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي في فيينا عاصمة النمسا في 24 فبراير.

أفادت أذرتاج ان رئيس المجموعة آزاي قولييف قدم في الاجتماع تقريرا عن الاعمال المقامة معربا عن شكره على المشاركة النشطة لوفود 27 بلدا عضوا في المجموعة على اسهامها.

أشاد نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي ورئيس لجنة القواعد والإجراءات باسكال آليزارد بنشاط المجموعة ومعربا عن دعمه الكامل لها. نوقشت في الاجتماع المسائل المترتب عليها من اعلان مؤتمر إسطنبول الدولي المنعقد في أكتوبر العام الماضي.

انتخب رئيس الوفد الكرواتي نائبا لرئيس المجموعة.