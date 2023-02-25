أذربيجان: تطعيم 223 جرعة من لقاح كورونا في 25 فبراير

باكو، 25 فبراير، أذرتاج

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 223 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 25 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 60 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و79 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 71 شخصا الجرعة الثالثة و13 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و948 الف و555 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و404 ألف و52 شخصا تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و878 ألف و863 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و400 ألف و48 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و592 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.