أذربيجان: 15 إصابة بكورونا على مدار اليوم

باكو، 25 فبراير، أذرتاج

سجلت 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و20 حالة تعافي وحالتي وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس على مدار اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و492 حالة إصابة في البلد إلى الآن وتعافى 818 ألف و229 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و112 مريض منهم ويستمر علاج 147 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1261 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة إلى الحين 7 ملايين و521 ألف و187 فحص.