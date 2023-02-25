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    أخبار رسمية


    اختتام زيارة الرئيس إلهام علييف إلى تركيا

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٨]

    باكو، 25 فبراير، أذرتاج

    اختتمت زيارة عمل قام بها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى تركيا في 25 فبراير.

    وكان في وداع الرئيس الأذربيجاني على أرض مطار أتاتورك إسطنبول المزين بأعلام كلا البلدين مسؤولون رسميون.

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