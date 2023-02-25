اختتام زيارة الرئيس إلهام علييف إلى تركيا

باكو، 25 فبراير، أذرتاج اختتمت زيارة عمل قام بها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى تركيا في 25 فبراير. وكان في وداع الرئيس الأذربيجاني على أرض مطار أتاتورك إسطنبول المزين بأعلام كلا البلدين مسؤولون رسميون.

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