رئيس تركيا يشيد بالمساعدات الإنسانية التي أرسلتها أذربيجان

باكو، 25 فبراير، أذرتاج

نوه رجب طيب أردوغان في لقاء جمعه في إسطنبول مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى أن فرق البحث والإنقاذ وطواقم الأطباء الوافدين من أذربيجان تواصل فعالياتها في منطقة الزلزال بشجاعة وعزم وأنهم يعملون بتضحية من اجل إنقاذ الناس المتضررين.

وعبر رجب طيب أردوغان عن الامتنان للرئيس علييف على زيارته تركيا ودعم وتضامن أذربيجان من اليوم الأول.

وأشاد الرئيس التركي بالمساعدات الإنسانية التي أرسلتها أذربيجان وشكر على ذلك.