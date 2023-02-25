الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تواصل المساعدات الإنسانية إلى تركيا

باكو، 25 فبراير، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في لقاء جمعه في إسطنبول مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إن أذربيجان وتركيا واقفان بعضهما إلى جانب بعضا في السراء والضراء دوما.

وقدم الرئيس إلهام علييف في اللقاء خالص مواساته وتعازيه باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني إلى الرئيس رجب طيب أردوغان والشعب التركي الشقيق لعائلات وذوي ضحايا الزلزال المدمر الواقع في البلد متمنيا الشفاء العاجل للمصابين والجرحى وابلغ أن الكارثة أحزنته عميقا وزعزع الشعب الأذربيجاني.

وذكر الرئيس علييف أن أذربيجان كانت واقفة إلى جانب تركيا منذ أول أيام الكارثة. ولفت إلى مواصلة أذربيجان تقديم المساعدات الإنسانية الرامية إلى إزالة عواقب الزلزال. وأعرب الرئيس علييف عن يقينه من أن تركيا الشقيقة تتجاوز في القريب المنظور نتائج الزلزال المدمر.