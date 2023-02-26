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    سياسة


    جيهون بايراموف: لافروف يزور أذربيجان في مطلع الأسبوع

    ٢٦.٠٢.٢٠٢٣ [١٣:٥‎٥‎]
    جيهون بايراموف: لافروف يزور أذربيجان في مطلع الأسبوع

    باكو، 26 فبراير (أذرتاج)

    من المقرر زيارة سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي الى أذربيجان في مطلع الأسبوع.

    أفادت اذرتاج نقلا عن وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف قوله ان الطرفين سيناقشان المواضيع المختلفة على هامش الزيارة. الأجندة الروسية الأذربيجانية واسعة.

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