الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

باكو، 26 فبراير (أذرتاج)

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر في 26 فبراير.

أفادت أذرتاج ان محمد سليمان الجاسر أعرب عن شكره على الاستقبال مشيدا بالأعمال التنموية التي شاهدها في عاصمة أذربيجان.

أشاد الرئيس إلهام علييف بالتعاون الناجح والمثمر القائم بين أذربيجان والبنك. أعرب عن شكره للبنك على دعمه للمشاريع المنفذة في البلد مشيرا الى ضرورة تحديد الصيغة المقبلة للتعاون من حيث "الأولويات الوطنية حول التنمية الاقتصادية الاجتماعية: رؤية أذربيجان 2030" التي بدأت تنفيذها في أذربيجان.

أشار الضيف الى ان البنك الإسلامي للتنمية يعتز بعضوية أذربيجان في البنك مضيفا انها تعطي اسهاما كبيرا لنشاط هذه المنظمة. اكد محمد سليمان الجاسر أهمية المشاريع المشتركة المنفذة في تطوير الاقتصاد الاذربيجاني والبنية التحتية فيها مشيرا الى وجود إمكانيات كبيرة لتوسيع التعاون.

كذلك قال محمد سليمان الجاسر ان البنك يهتم بالمشاريع في إطار "الأولويات الوطنية حول التنمية الاقتصادية الاجتماعية: رؤية أذربيجان 2030". أشار الى إمكانية التعاون في التجارة والاستثمارات. لفت الى ان التجربة الناجحة لأذربيجان في المجالات المختلفة، بما فيها "الحكومة الالكترونية" قد تطبق من قبل البنك في البلدان الأخرى.

اعرب إلهام علييف عن يقينه من مواصلة التعاون بنجاح بين الطرفين. شدد الرئيس علييف على ان مشاريع إعادة الإعمار في قره باغ وزنكزور الشرقية احدى أولوياتنا. قال الرئيس ان ممر النقل بين الشرق والغرب، التحول الرقمي ومجالات الطاقة المتجددة تحتل مكانة مهمة في التنمية الاقتصادية للبلد.